【打工仔點睇】在家工作生產率增長遞減　還是出門返工好？

標普全球市場智庫的分析指出，隨着新冠肺炎疫情蔓延，在家工作(WFH)的生產率增長正在消失。

報告引述聯合利華集團首席執行官Alan Jope在公司第二季度財報電話會議上稱：「我們的整體生產率提高41%，內部協作時間增加20%，外部會議時間增加19%」，「我認為由於所有這些，看到員工敬業度的創紀錄水平。事實上，我們員工的幸福感得分提高14%。」

研究表明，大多數員工正很好地應對變化。據波士頓諮詢公司對美國、德國及印度工人的調查，自疫情開始以來，大約75%員工指他們能夠保持或提高個別任務的生產力，例如分析數據或撰寫演示文稿。

但經深入分析後，愈來愈多的證據表明，當大多數人從辦公室撤離，由於人際交往減少及疫情下經濟衰退加劇對工作不安全感的擔憂，情感上給他們構成傷害。也有一個合理的可能性，即由僱主衡量的某些生產率提高實際上並不存在。

由於疫情似乎至少會令數百萬「白領」留在家中，公司希望就如何組織業務做出決策時，遠程辦公生產力問題已迅速成為焦點。

標普旗下調查更顯示，疫情在美國造成第一輪鎖定之時，約1/3公司將遠程工作視為永久性變化，其後疫情惡化，這一數字躍升至大約2/3。與辦公室工作相比，只有11%員工感到更有生產力，且更喜歡遠程工作。分析指，這些積極的受訪者往往在公司內部職位更高級，在遠程工作方面有過經驗，且通常更精通技術。

大約35%接受調查的打工仔表示，他們覺得自己的工作效率更高，但卻不投入。他們解釋自己正為焦慮而陷入掙扎之中，沒有集中精力，亦缺乏與工作團隊的聯繫。大約55%受訪者表示，他們的工作效率較低，WFH的參與度也較低。

受調查的員工表示，對休假感焦慮。在工作日失去面對面的聯繫。

更讓人不安的是，新的生產率數據可能無法追蹤上班族效率的真正變化。報告引述密歇根大學管理與組織教授傑里·戴維斯表示，生產率是一個有趣的結構，因對很多白領工作，您究竟要衡量甚麼？如果整日在家縫製毛衣，這很容易測量，但若您正在諮詢，要做到這一點將面對困難。

不過，部分業務模型更適合遠程工作，GitLab是一家無固定辦公室的軟件公司。

疫情期間丟失的辦公文化要素之一是非正式合作，非正式合作已被可用於生產率衡量的新指標所取代。不過，一旦經濟形勢穩定，且學校永久性重新開放，當前歸因於WFH的大部分壓力將會消失，保持工作地點靈活性的工作場所可能會看到長久的收益。

疫情前，哈佛大學喬杜里大學發表的研究表明，2012年的一項計劃允許美國專利商標局的專利審查員可以在所屬意的任何地方工作，從而使生產率提高了4.4%。但是對於疫情時的許多遠程工人來說，這種過渡是匆忙和非自願的，這籠罩了未來生產力的前景。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020