完成「任」務！任天堂宣布已停產「 3DS」

日本遊戲機巨企任天堂(Nintendo)宣布，已停產掌上型遊戲機「Nintendo 3DS」，待庫存售罄後將停售，隨後公司遊戲主機僅剩下「Nintendo Switch」，故未來計劃將營運資源集中於Switch銷售方面。

3DS設有2個螢幕，於2011年2月開賣時，因其上螢幕所具備的3D立體視覺功能吸引，在2012年度年銷售量達1,395萬台，但隨着新遊戲機陸續推出，近年其銷售已大大減少，於2019年度銷售量僅約69萬台，而自上季(2020年4至6月)財報起，任天堂已不再公布3DS的銷售量數據，可反映其銷情已大不如前。據悉，截至2020年6月底為止，3DS全球累計銷售量為7,587萬台。

任天堂社長古川俊太郎於日前舉行的線上營運方針記者會上稱，7至8月的夏季商品戰，Switch主機、遊戲軟件在各區域的銷售持續強勢，至於是否會上修Switch的銷售量目標，他指要先確認年底旺季的銷售情況。

Ace經濟研究所分析師安田秀樹認為，從流通狀況等數據來看，料Switch今年度銷售量將會超過2,000萬台，預估或多達2,400萬台左右。

事實上，面對新冠肺炎疫情，人人宅在家，刺激Switch熱賣，自2017年3月至今年6月底已賣出6,100萬部Switch遊戲主機；且早前已傳出任天堂計劃明年推出升級版Switch，雖然新該主機規格仍未定案，但估計將尋求讓其計算能力更強大，且搭載4K高解像度繪圖晶片，並會伴隨一系列新遊戲。

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