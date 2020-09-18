【全球攬炒】新加坡建築業今年料損失780億元

在疫情影響下，新加坡大量公共部門的項目被推遲，對私營部門的項目的需求急劇下降，建築業一直是受災最嚴重的行業之一，從第一季度到第二季度收縮了97.1%。當地部門估計，今年建築業的損失達到100億美元(折合約780億港元)。

新加坡建築和建設管理局(BCA)表示，經過中期審查，預計2020年的建築需求預計將修訂為180億至230億美元，較當局1月份的預測280億至330億美元大幅減少。

BCA對公共部門合同的預測為110億至140億美元，而私營部門為70億至90億美元。相對上，去年公共部門合同的價值為190.3億美元，而私營部門合同的價值為145億美元。

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