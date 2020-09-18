【專家樓評】尹志強：業主如何做到急賣而不賤賣？

業主如急欲賣樓，無論急的原因是甚麼，也不一定要大劈價。所謂天時地利人和。既然急，天時和地利所帶來的利弊影響，就不一定相干了。卻必須一提，自去年起，本港和外圍政經環境風雲詭譎，加之疫情嚴峻，傳統上以「年」計算的樓市起跌循環，近來儼然縮短至以「季」、甚或「月」為單位。換言之，在急促調節之間，仍會有顯而易見的微妙波幅，業主再急，也該密切關注其中的起伏波動。

也談地利。物業location的優劣，往往在購入之際已經形勢大定。當然，交通的變化，如屯馬線通車之於啟德；設施的增添，如大型商場開幕之於康城，都有機會成為一時的優勢。但焦急的閣下能否趕上這一陣利好之風，還得視乎時間之神是否眷顧。

和生命中的其他範疇一樣，最需要也最值得盡力的，是人力。天命該知，人事也應盡。首先要盡力了解近期的各項相關資訊，消化分析，從而在心底訂定一個目標價範圍，且要有因時制宜的修訂準備。例如近一年半載以來類似物業的成交價、目前放盤單位的叫價，尤要注意面積、座向、樓層相若的單位。如發現異常的成交價，務必設法了解其中的具體內容：凶宅同層？凶宅？內部轉讓？座向？噪音？裝修？保養？全都有助您判斷地產代理和潛在買家提出的低價個案，到底是鋤價伎倆，還是合理理據。

二，尊重地產代理。眾所周知，香港地產代理良莠不齊，部分害群之馬實在叫人不想接觸：無日無之的電話轟炸，問題千篇一律，信口開河，粗魯無禮......但無論如何，想要賣出房子，地產代理始終可以是關鍵助緣。大可列個別不良份子入黑名單，敬而遠之，卻不宜粗魯對待所有代理。須知道，放售的單位絕不止閣下一間，代理也是常人，都會捨難取易──如果另一條件相若單位的業主好傾好講，代理自然會優先向客人推薦這單位。一再無理反價，同樣會叫代理退避三舍。

但與此同時，在地產代理和潛在買家面前，可以顯露您是實在有心賣樓之人，不是獅子開口、到價才賣的風流業主，卻也切忌露出「急」態。又如非必要，不宜獨家放盤給某一家地產中介。若對物業買賣早有經驗，且有相熟律師，更不妨同時上網自讓，甚至嘗試拍賣。正常而言，始終是客源愈多，競爭愈多，做價愈高。

如屬1,000萬元或以下的中小型單位，除非您真的很不願意應付各路代理，或有摯愛親朋從事地產中介業務，否則不宜只委託某一位代理獨家代表。須知道，香港的地產中介往往同時代表買賣雙方，雙邊賺佣。假如業主委託了某位代理為獨家代表，代表買家的代理，生意未成，已早知僅有單邊佣金可賺，推介閣下單位的動力，自然打了折扣。

最後，既然心裏早有目標範圍價錢，一旦到價，就不宜錙銖算盡。毋須為了多賣三幾萬而沾沾自喜，也毋須為了少賺三幾萬而耿耿於懷，含恨終生。終究是半由人事半由天，知足常樂。

普縉首席拍賣官 尹志強

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