港元拆息︰1個月續升至0.46厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.08厘；1星期再升至0.2厘；與樓按相關的1個月續升至0.46厘；3個月為0.6厘。

18/9/2020

隔夜 0.08357厘

1星期 0.20375厘

2星期 0.37762厘

1個月 0.46816厘

2個月 0.54292厘

3個月 0.60351厘

6個月 0.70750厘

12個月 0.89131厘

17/9/2020

隔夜 0.06696厘

1星期 0.18054厘

2星期 0.33631厘

1個月 0.40821厘

2個月 0.51554厘

3個月 0.57369厘

6個月 0.68702厘

12個月 0.87494厘

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