港元拆息︰1個月續升至0.46厘
2020年09月18日 11:23
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（中新社圖片）
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.08厘；1星期再升至0.2厘；與樓按相關的1個月續升至0.46厘；3個月為0.6厘。
18/9/2020
隔夜 0.08357厘
1星期 0.20375厘
2星期 0.37762厘
1個月 0.46816厘
2個月 0.54292厘
3個月 0.60351厘
6個月 0.70750厘
12個月 0.89131厘
17/9/2020
隔夜 0.06696厘
1星期 0.18054厘
2星期 0.33631厘
1個月 0.40821厘
2個月 0.51554厘
3個月 0.57369厘
6個月 0.68702厘
12個月 0.87494厘
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