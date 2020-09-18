【智能汽車】阿里旗下斑馬網絡發布斑馬智行5.0
2020年09月18日 11:24
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（Getty Images圖片）
據內媒報道，9月17至18日雲棲大會期間，阿里巴巴集團(09988)旗下斑馬網絡發布新一代汽車智能座艙系統斑馬智行5.0，預計明年初陸續上市；並與一汽、大眾簽署戰略合作，共同打造跨產業融合數字化創新樣本。
阿里巴巴周五(18日)即市報267.8港元，無升跌，成交已逾17億元。
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