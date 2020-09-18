【大行觀點】中信証券：內地第四季度經濟復甦節奏如何？

內媒引述中信証券的研究報告指出，8月內地經濟整體呈基建回落、地產企穩，製造業投資和社零消費走強的組合。經濟的內生動力進一步加強，經濟增長的接力棒正逐漸向消費和製造業投資過渡。但對於四季度而言，該行認為應持謹慎樂觀態度看待經濟修復的節奏。

● 逆周期：托底而非托舉

首先，從地產投資來看，8月房企拿地、銷售走勢分化，整體符合該行判斷，說明融資政策收緊對房企拿地和開工的影響已有所顯露，四季度地產投資增速或將重回下行進程。其次，對於基建投資而言，隨着天氣逐漸轉冷，基建項目的工程進度可能有所放緩，同時考慮到當前房企拿地的邊際放緩以及四季度債券供給壓力進一步緩解，基建資金來源有一定的回落可能，四季度基建投資增速也可能會隨之回落。

● 順周期：「補位」見效但「守位」有待觀察

對於製造業而言，儘管隨着全球復工復產以及工業品價格的低基數影響，PPI同比增速有望延續回升，但考慮到當前全球經濟修復放緩疊加國際油價逐漸築頂，後續國內量價的按月修復節奏料將明顯放緩，其對製造業投產的帶動效果也不宜高估。對於消費而言，8月消費反彈的一個重要原因在於政策對影院等消費場所限制的邊際鬆動和此前積壓的消費需求集中釋放，但這更多是脈衝式的影響，其可持續性仍有待觀察，消費能否守住驅動經濟增長的「C位」也尚未可知，後續消費的修復節奏大概率仍是中樞上移、斜率放緩同時兼有增速波動的過程。

● 四季度展望：強弱切換，成色未知

展望四季度的經濟走勢，地產+基建有一定的共振下行壓力，對於製造業而言，隨着產成品價格以及外需環比修復的斜率收斂，製造業利潤增速的前景也有一定陰霾。後續仍需激發消費潛力、擴大消費需求以帶動國內經濟增長，但從當前的微觀數據表現來看，近期居民消費熱情有一定的回落之勢，後續消費的復甦也有一定的放緩可能。因此，該行認為仍需維持謹慎樂觀的態度看待經濟修復的節奏。

● 結論：

綜合而言，該行謹慎看好四季度的經濟復甦節奏，隨着地方債供給高峰逐漸過去、房企融資收緊政策效果逐漸顯現，以及PPI的基數影響邊際弱化，經濟周期可能會在四季度後半段迎來一波小幅波動，考慮到當前現券收益率已經反映了一定的經濟增長預期，屆時若有經濟增速收斂，長端利率的交易空間也將更為廣闊。

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