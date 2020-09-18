【瑞通推介】恒指窄幅上落　部分牛證離場觀望

2020年09月18日 11:53
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：美國科技股續弱，加上聯儲局主席鮑威爾警告經濟復甦前景的不確定性，道指隔晚收報27,901點，跌130點或0.47%。
    恒指周四(17日)收報24,340點，跌384點或1.56%，盤中曾低見24,250點。周五(18日)早段好淡爭持，曾一下失守24,300點，其後升近百點，於24,400點之上徘徊。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾2億港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.4億元，反映投資者預期港股將見技術性反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。
    小米集團董事長雷軍表示，小米今年的科研投入開支逾100億元人民幣，相當於科創板所有上市公司研發開支總和的一半，過去3年亦已投資逾100家智能設備公司。不過小米日前被副董事長林斌減持後股價走勢轉弱，周四跌勢加劇，收挫6.4%於21.3元，是表現最差藍籌，失守20天線。周五早段稍作反彈，但暫受制於22元水平。周四有逾4.3億元北水淨沽出小米。輪證資金流方面，周四有逾900萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄約590萬元淨流出。
    聯儲局重申將維持低利率一段時間，料低息環境至少維持至2023年，銀行股弱勢。滙豐控股上日曾低見30.8元，再創逾11年新低，全日低收2.68%於30.9元，連跌第7日，RSI處超賣水平。滙控隔晚ADR反彈約1%，股份周五早段平開後，升幅擴大至約1%，重上31元。周四分別有逾590萬元和逾250萬元淨流入其好倉和淡倉。
    有券商指持續有中概股回歸和內地獨角獸來港掛牌，有望帶旺港股成交，利好香港交易所前景。另有傳螞蟻集團計劃最早下周尋求通過港交所上市聆訊。然而，大市捱沽下，港交所周四亦要下滑逾1%，失10天線，收市企370元。周五早段靠穩，於370元以上徘徊，周四有逾30萬元淨流入其好倉，淡倉同日有逾90萬元淨流入。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指貼價、中短期購證(25519)，行使價25,300點，2020年12月到期，實際槓桿11.8倍。貼價、中短期沽證(27114)，行使價23,500點，2021年1月到期，實際槓桿8.1倍。
    小米價外、中短期購證(27277)，行使價25.9元，2021年2月到期，實際槓桿4.5倍。輕微價外、中短期沽證(26004)，行使價18.2元，2021年2月到期，實際槓桿3.9倍。
    滙豐輕微價外、中短期購證(27281)，行使價35元，2021年1月到期，實際槓桿8.2倍。輕微價外、中年期沽證(27276)，行使價28.98元，2021年3月到期，實際槓桿4.6倍。
    港交所輕微價外、中短期購證(16345)，行使價418.88元，2021年1月到期，實際槓桿7.6倍。輕微價外、中短期沽證(16498)，行使價323.88元，2021年2月到期，實際槓桿6.9倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(60448)，收回價23,810點，槓桿比率38.8倍。熊證(65559)，收回價24,990點，槓桿比率26倍。
    小米牛證(50066)，收回價20.38元，槓桿比率12倍。熊證(50147)，收回價23.28元，槓桿比率9.4倍。
    滙豐牛證(50812)，收回價28.1元，槓桿比率6.2倍。熊證(65578)，收回價34.38元，槓桿比率6.8倍。
    港交所牛證(55246)，收回價358.38元，槓桿比率23.3倍。熊證(53792)，收回價402.8元，槓桿比率9.6倍。
    美團牛證(50726)，收回價215.999元，槓桿比率10.5倍。熊證(64171)，收回價262.38元，槓桿比率7.5倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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