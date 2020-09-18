【專家樓評】李志成：一二手交投升溫　樓市添動力

政府因應疫情回穩，逐步放寬限聚令，市場氣氛升溫，新盤近日承接不俗，當中豪宅交投表現標青，反映實力買家對本港樓市有信心。

發展商趁勢加快推盤，多個新盤部署短期推售，一星期內天水圍及西營盤兩大新盤連環開價，以貼市價搶攻，連日收票鎖客，未來預計陸續有新盤加入戰圈，勢將吸納大批購買力追捧。

至於二手睇樓活動以及交投亦趨向活躍，部分二手業主仍願意提供議價空間吸客，不少買家趁機加快入市決定，以免錯失入市良機。

另一方面，新一期居屋共逾7,000伙已開始接受申請，吸引不少上車客碰運氣，首日已經收到超過1.3萬份申請，出現超額認購，短期內居二市場交投預期會受壓。

事實上每次居屋申請競爭都十分激烈，在僧多粥少情況下，相信申請人中籤率不會很高。不過只要做足功課，上車機會絕不只一次，準買家不妨於二手市場尋寶，遇到心儀單位時嘗試還價，有機會成功執到筍貨上車。

觀乎大市走勢，各國央行放水兼實施負利率救市，市場資金充裕，息口低企，凸顯磚頭保值優勢，刺激資金流入物業市場，如果未來疫情持續緩和，中港有望恢復通關，到時北水重臨，相信樓市交投將會更添動力。

香港置業行政總裁 李志成

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