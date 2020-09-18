港府：再度委任鄭蕙心為積金局非執董

港府公布，財政司司長根據行政長官在《強制性公積金計劃條例》(第485章)下轉授的權力，再度委任鄭蕙心為積金局非執行董事。

財政司司長同時根據行政長官在《職業退休計劃條例》(第426章)下轉授的權力，委任鄺鳳萍及蘇雯華分別出任上訴委員會的主席及副主席。此外，他亦委任林曉雅，以及再度委任陳毅生和唐業銓為上訴委員會的成員。

以上任命為期兩年，由2020年10月1日至2022年9月30日(首末兩天包括在內)。

積金局是在1998年9月根據《強積金條例》成立的法定組織，負責規管和監察強積金制度。

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