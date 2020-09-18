【高盛推介】內險股牛證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安周四(17日)跌約0.6%。周五(18日)早段則跟隨大市上升，高開約0.6%後升幅擴大，高見83.65港元，為近過去3周高位，跑贏大市。

有報道指，中國線上汽車銷售網站汽車之家擬最快明年初來港作第二上市。而中銀保監在7月批覆同意平保旗下中國平安財產保險收購汽車之家約26%股權。

此外，有券商料保險需求將因疫情關係而提升，及平保進行壽險改革，料明年新業務價值將可大幅反彈。該行維持平保「買入」投資評級，目標價上調至116.57元。

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