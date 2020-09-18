【大師睇市】港股有勢重上兩萬五

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股由7月至今仍未擺脫上落市格局，而美股道指反彈力度較納指強，相信港股亦有同一走勢，主要由於新經濟股早前累升已多，目前相對弱勢。他補充，短線未見到有轉勢迹象，若然美股喘定或者反彈浪持續，港股亦有勢重上兩萬五水平。他建議投資者繼續持倉，等埋美股周五(18日)四期結算，待下周再作部署。

至於美元匯價方面，大師雖然長遠看淡美元，但短線料繼續反彈，如果能彈上95.5、95.8水平，投資者不妨趁機買入外幣及黃金。

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