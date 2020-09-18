開拓藥業痤瘡新藥臨床試驗獲國家藥監局批准

痤瘡是一種慢性炎症性皮膚病，以開放或閉合的粉刺及炎性病變(如丘疹、膿皰或結節)為特點。

福瑞他恩凝膠是靶點明確的外用雄激素受體拮抗劑，其通過競爭性抑制皮膚組織內的雄激素與雄激素受體相結合，能夠局部控制雄激素過高所引起受體信號通路的激活而不改變人體內雄激素受體信號通路的活性。通過塗抹給藥的作用方式，福瑞他恩凝膠可抑制毛囊皮脂腺中的雄激素受體與雄激素的結合，從而實現痤瘡的治療。

於今年8月，美國食品藥品監督管理局批准了同靶點的痤瘡治療新藥，是痤瘡治療40年來獲批的創新藥物，已經驗證該作用機制可以很好地治療痤瘡。

福瑞他恩已於今年8月在美國完成雄激素脫髮的Ib期臨床試驗並且目前正在中國進行雄激素脫髮的II期臨床試驗。是次福瑞他恩凝膠獲得中國IND批准，進一步夯實集團的臨床管線，有望拓展痤瘡藥物的巨大市場。集團預期將於2021年第一季就使用福瑞他恩凝膠治療痤瘡適應症展開首次患者招募。

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