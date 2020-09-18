珠海控股兩附屬訂業務合作協議
2020年09月18日 12:38
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珠海控股投資(00908)公布，於2020年9月18日，關連附屬公司珠海九控體育與珠海九控房地產訂立業務合作協議。據此，珠海九控房地產同意以500萬元人民幣向珠海九控體育一次性購買50套10年期翠湖球會平日會籍，以推廣珠海九控房地產之「翠湖香山項目」。
珠海九控房地產由該公司及控股股東珠海九洲控股，分別間接擁有60%及40%權益，故珠海九控房地產亦為公司關連附屬公司，主要在中國珠海從事建造辦公室樓宇、住宅及複合樓宇，以及體育和休閒設施。
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