半日沽空金額52億元　騰訊佔14%

半日共有560隻股份被沽空，涉及金額52.67億港元，佔大市成交9.81%。騰訊沽空金額7.65億元，佔沽空總額14.54%；阿里巴巴沽空金額5.6億元，佔沽空總額10.64%；中國平安沽空金額4.3億元，佔沽空總額8.18%；盈富基金沽空金額2.79億元，佔沽空總額5.3%；美團點評沽空金額2.43億元，佔沽空總額4.62%。

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