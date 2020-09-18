美續出招遏華為中興！向部分設備商就電力系統風險徵詢意見

負責監管美國電網系統的美國聯邦能源監管委員會(Federal Energy Regulatory Commission)表示，已向某些設備與服務公司就電力系統可能存在的國家安全風險徵詢意見。

事實上，美國總統特朗普早前已敦促世界各國政府不要採用華為的5G電訊設備，宣稱該公司會將數據傳送給中國政府以進行間諜活動。華為否認有關指控，並表示西方企業的5G技術發展落後，所以美國才試圖抹黑華為。

目前在以美國為首的「五眼聯盟」中，除美國之外，英國、澳洲與新西蘭已宣布基於國家安全疑慮，將限制華為設備參與國內5G網絡的建設。現時只剩加拿大尚未明確表態，但該國政府遲遲未就有關議題作出決定，迫使加拿大電訊商為安全起見，轉而採購愛立信或諾基亞的5G設備，形同已經將華為剔除在外。

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