恒生銀行：可透過視像會議向客戶銷售全線壽險產品
2020年09月18日 13:11
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恒生銀行(00011)宣布，由周五(18日)起，客戶可透過視像會議購買恒生保險全線人壽保險產品，該遙距投保渠道在保險業監管局批准的保險科技沙盒下運作。
因應客戶重視線上銷售渠道的安全性及可靠性，該遙距投保渠道採用各種高規格數據安全措施，以保障客戶私隱。
恒生保險行政總裁林禧彥表示，新渠道為客戶提供方便和安全的選擇，會繼續尋求透過各種渠道為客戶提供更多元化的產品。
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