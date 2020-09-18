恒生銀行：可透過視像會議向客戶銷售全線壽險產品

因應客戶重視線上銷售渠道的安全性及可靠性，該遙距投保渠道採用各種高規格數據安全措施，以保障客戶私隱。

恒生保險行政總裁林禧彥表示，新渠道為客戶提供方便和安全的選擇，會繼續尋求透過各種渠道為客戶提供更多元化的產品。

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