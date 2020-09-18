港股格局：連敬涵料後市難突破25000點關
2020年09月18日 13:23
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港股輕微回升，惟勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，下月臨近11月美國總統大選，現任總統特朗普將會持續採取制裁中國的措施。
有鑑於美國即將禁止美國企業與騰訊控股(00700)旗下WeChat交易，導致周五騰訊股價曾下跌逾3%，令股市無法大升。
但他指後市也非十分疲弱，除非十月份美股出現大跌，否則預料香港股市繼續呈反覆上落格局，難以突破25,000點關口，僅會升上24,800點，支持位為24,200點。
滙豐控股(00005)連跌7日後，周五開市回升，他指只是屬於技術性反彈，料資金會反手沽貨，相信未來股價有機會跌穿30元。他補充，由於現時香港經濟環境差，銀行利息收入收窄，若明年環球經濟未恢復，進一步影響銀行業的經營環境，不排除滙控派息行動會再度落空，股價甚或會急瀉至20元水平。所以，他建議小股東宜以10天或20天平均線作指標，在滙控回升至約32元至33元時賣出。
他看好新股市場，原因是股份選擇多，投資者可留意多隻國內知名品牌如螞蟻集團、明源雲(00909)及藍月亮。
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