港股格局：連敬涵料後市難突破25000點關

港股輕微回升，惟勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，下月臨近11月美國總統大選，現任總統特朗普將會持續採取制裁中國的措施。

但他指後市也非十分疲弱，除非十月份美股出現大跌，否則預料香港股市繼續呈反覆上落格局，難以突破25,000點關口，僅會升上24,800點，支持位為24,200點。

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