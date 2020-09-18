在家工作好處多？美巨企舵手憂減少創意　礙企業文化

外國傳媒報道，不少美國巨企舵手開始擔心「在家工作」對企業文化帶來的影響！

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)於今年3月曾表示，雖然當初懷疑自己在家工作的能力，但已發現這種工作方式其實提高了工作效率。不過，如今他開始擔心在家工作會造成生產力及合作不足，而「最艱難的問題是文化的存留，因在家工作方式是不會有公司文化的」。在思考策略的過程中，芬克擔心企業的在家視頻營運模式，會喪失許多重大想法和「茶水間閒聊」而激發的靈感。

被稱為「影子總統」的華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)早前也表示，回去辦公室工作是一件好事，也認為持續在家工作的模式會嚴重危害社會和經濟。他發現較為年輕的員工有「疏離」的現象，他擔心大家呆在家中會進一步對整個社會產生更多的損害。他坦言：「如果不小心，不控制好，那麼抑鬱、服藥過量會令更多人死亡。」

串流影視平台Netflix董事長兼行政總裁黑斯廷近期也表示，不認同在家工作有好處，因員工之間的意見無法相互溝通，沒有積極效益。

他表示，旗下8,600名員工目前多數獲准在家工作，但不代表自己支持不回辦公室。由於Netflix重視「創意思維」，也很需要效率與即時性，一旦員工無法親身在會議室討論，意見交流與想法創新都會受影響，對公司營運毫無好處。

事實上，有分析亦指出，在家工作長期可能有不少壞處，例如團隊文化與凝聚力萎縮，同事之間的合作、溝通能力下降，缺乏客戶服務資訊，甚至是公司關鍵機密信息有風險等。

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