新冠肺炎：調查指60%美商戶將要結業　重災區係...

新冠肺炎對經濟影響持續，據評論網站Yelp公布的最新數據，自3月起的疫情期間關閉的美國商戶，約有60%將會永遠倒閉，其中又以餐館業最受影響。

Yelp顯示，由3月1日至8月31日，登錄於Yelp網站的業者，已有近16.37萬家停業，較7月10日增加23%，而該等已停業的營業者當中，約有9.8萬家表示將永久關閉。

所有已停業的商戶中，約3.21萬家經營餐廳，並有約61%或近1.96萬家的餐廳表示已永久停業。

餐飲業協會警告，許多受疫情重創的餐廳將無法捱過去。美國餐廳協會(NRA)亦指，約10萬家餐飲業者已永久關閉，或將長期關門，預期餐飲業今年將損失營業收入達2,400億美元(約1.872萬億港元)。

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