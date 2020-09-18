亞太金融危機殺到！世銀警告：最快半年內企業壞帳激增

外國傳媒報道，世界銀行旗下的國際金融公司(IFC)亞太地區副總裁Alfonso Garcia Mora警告，亞太地區破產企業數量將大幅增長30%。

他指出，受疫情影響，企業無力還債的能力上升，導致不良貸款率激增，亞太地區面臨破壞性金融危機。對此，他預料亞太地區破產企業數量將增長30%。他又認為，雖然很多公司都被延長還債時間，但許多央行並不要求金融機構定期監測這些公司的償付能力，是非常危險的。

因此，目前最有可能發生的情況是：當銀行在6個月或12個月後打開帳簿時，將發現這些公司的不良貸款率不是2%，而是20%！很明顯，它們會由醫療危機(即今次疫情)開始，然後陷入經濟危機，最後可能陷入金融危機。

最後，他引用世界銀行的數據指出，約50%公司在未來一年，將沒有足夠的收入來還債。除了少數國家外，亞太地區的司法系統還沒有準備好能處理大量破產案件，而小型企業也缺乏精簡的方法來宣布破產、並重新開始。接下來可能會有許多無法清盤的「殭屍公司」。

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