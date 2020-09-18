金融市場炸彈！低息促使「殭屍企業」數量激增

疫情於全球肆虐，導致「殭屍企業」風險暴增！外國傳媒報道，信貸機構Creditreform研究顯示，德國約有1/6(約55萬家公司)公司可被視為殭屍公司，美國銀行7月的報告更認為，在歐洲所有「殭屍公司」之中，英國公司的佔比約高達1/3。

報道指出，殭屍公司的數量正因低利率環境，以及公司發行債務而激增。歐洲方面，美國銀行7月報告認為，歐洲的殭屍公司總數中，有1/3是英國企業。英國前進(Onward)智庫指出，英國所有企業當中，目前有20%是「殭屍企業」，比率約自3月以來上升4個百分點。

信貸機構Creditreform數據顯示，德國已約有1/6的公司是殭屍公司。前進智庫數據也指出，在英國，「住宿和食品服務」及」藝術、娛樂和休閒」兩項受疫情打擊最嚴重的領域中，「殭屍公司」的佔比分別飆升了9個和11個百分點，比率分別達到23%和26%。

報道指出，「殭屍公司」數量激增，來自許多企業在疫情下營收減少，但卻藉發行新債「續命」，以及已經是殭屍的企業，在沒有破產也沒有重組債務下，仍接受政府紓困所致。據俗稱「央行之母」的國際結算銀行(BIS)數據顯示，今年首8個月的非投資級公司，已發行價值3,220億美元的債券，與2019全年發行量持平。小公司則接受由政府支持的銀行貸款，但出於疫情打擊了收入和現金流，讓公司很快就燒光了借來的現金，同時債務仍未償清，使公司成為「殭屍公司」。

前進智庫建議，企業可將疫情期間發行、且無法償還的債務，轉換成當公司開始獲得盈利時，才開始需要償付的債務，以解決負債問題。

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