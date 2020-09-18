新地西九龍站上蓋商業地最新發展規劃曝光

據城規會文件顯示，整項目發展不多於地積比5倍，其中寫宇樓部分以約4.05倍發展，涉及樓面約256萬方呎，而商業及零售則以約0.95倍發展，涉及樓面約60萬方呎。項目將發展為兩幢分別不高於30層，以及不高於20至24層商廈。

此外，有關文件內容提及，早前已核准方案的3幢大樓於上蓋發展地盤上相當擁擠，以至可提供的休憩用地有限，但擬議方案的主要目標為凸顯上蓋設計的優點，並遵從城規會要求「讓發展項目能採用較具創意的設計以配合用地的特點」及「興建甲級寫字樓」，在在地理位置上，申請地點位處一條南北行人走廊之間，沿途四周的發展項目相繼落成，休憩用地與辦公室樞紐平衡發。

資料顯示，新地於去年11月以422.32億元投得廣深港高鐵西九龍站上蓋商業地，同年12月一間由郭氏家族持股的投資公司，即以約94億元入股該項目寫字樓部分25%股權。到今年4月平安人壽再斥資112.73億元，向新地和郭氏家族公司購入項目辦公大廈部分之25%和5%權益。

交易完成後，新地、平安人壽及郭氏家族將分別持有項目辦公大廈部分的50%、30%及20%權益。至於項目中的零售部分將繼續由新地全資持有。

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