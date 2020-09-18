致富智庫：發達秘笈是甚麼？可能和你想的不一樣

外國傳媒報道，股市專家多年來研究「福布斯美國400大富豪榜」(Forbes 400)後有個心得：就是他們絕大多數都不是靠「投資股票」致富，只有「股神」巴菲特是例外。

擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert指出，從整體上看，美國最有錢的超級富豪投資回報是「跑輸」美股代表標指，他們的投資成績甚至較採取「股六債四」(即股票60%；債券40%)標準投資組合的指數基金更遜色。

不過，這批美國超級富豪的財富過去一年激增2,400億美元，而他們的財富增長絕不是「炒」回來的，因若以百分比計，這些多出的財富相當於增加8.1%，與美股回報率絕對談不上「好」。從2019年9月6日到2020年7月24日(福布斯計算2019年和2020年排行榜的基準日)之間，標指回報率(包括股息)達9.8%，而同時期「股六債四」投資組合若把40%配置在債券ETF，回報率可達8.8%。

由此來看，Hulbert指出，這些超級富豪過去一年來的資產淨值變化，其實並沒有甚麼特殊之處。他們之所以成為超級富豪，不外乎兩種途徑：創立一家後來事業成功，猶如挖到金礦的公司；不然就是繼承龐大家產。據他所知，富豪主要把股市看成「讓已累積的財富持續保有購買力的工具」，而不是一開始就視之為「獲利致富的來源」。

看來，靠「投資」致富的只有巴菲特了...

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