新股專輯：明源雲擬以上限16.5元定價

按此計算，是次發行3.74億股，集資最多61.74億元，預期本月25日上市。

綜合9間券商數據，其孖展認購額逾933億元，相當於公開發售超購逾150倍。由於超購74倍或以上，是次將啟動回撥機制，公開發售部分佔比將由10%增至37%。

該公司是次引入6位基石投資者，共認購2.76億美元(約21.53億港元)的股票，其中高瓴認購8,600萬美元；新加坡政府投資公司(GIC)及中國國有企業結構調整基金各認購5,000萬美元；紅杉、貝萊德及富達國際分別認購3,000萬美元股份。

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