花旗集團亞太區未來3年為年輕人提供6000個職位

為推動亞太區青年就業，花旗集團宣布，將於未來3年提供6,000個職位空缺及6萬個職業技能培訓項目予亞太區的年輕人。

花旗集團亞太區及花旗集團基金承諾將投入共3,500萬美元捐款，用於推動亞太區內經濟發展，及改善低收入青年的就業機遇至2023年。

花旗集團亞太區行政總裁Peter Babej表示，受疫情影響，亞太地區正面臨年輕人失業的重大挑戰，當中低收入及弱勢群組首當其衝，而青年人是亞太地區疫情後的復原關鍵，是次計劃將協助他們改善經濟能力及支持區內包容性的增長。

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