康山花園三房戶累劈兩球　已補地價售800萬元

居屋樓王鰂魚涌康山花園再錄成交。利嘉閣陳家豪表示，屋苑4座極高層單位，實用面積約592方呎，三房間隔，單位放盤約1年，曾叫價逾1,000萬港元，近日降價至800萬元轉手，呎價約13,514元。原業主於2007年7月以約280.5萬元連地價購入，持貨13年帳面獲利約519.5萬元，物業升值近1.9倍。

事實上，同戶型單位過往成交價曾逾千萬元，但由於上址屬沒有電梯到達樓層，做價向來較低，有銀行對單位估價亦僅約838萬元。

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