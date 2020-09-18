二手起哄！元朗區暫錄85宗買賣　按月升近三成

中原王勤學表示，疫情回落，新盤群出，釋出積累多時的購買力。元朗區交投氣氛持續回升，本月首17天共錄85宗二手成交，相比上月同期66宗增近三成。指標屋苑YOHO Town近日成交加快，本月累錄9宗成交，包括3座高層C室，實用面積393方呎，兩房間隔，叫價650萬港元，減價10萬元，以640萬元易主，呎價16,285元。原業主於2003年7月以113.4萬元買入，持貨17年帳面獲利526.6萬元，單位升值約4.6倍。

同屋苑1座中層F室，實用面積同為393方呎，向內園，叫價648萬元，議價後減至636萬元成交，呎價16,183元。原業主於2017年7月以525萬元買入，持貨3年帳面獲利111萬元，單位期內升值約21%。

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