港府：中美關係或繼續經歷一段頗長困難時期

財政司司長陳茂波表示，過去10多年，不少人對經濟全球化帶來的一些負面影響感到不滿，以美國和西歐為首的本土主義和民粹主義在多國抬頭，不但影響當地政治，也左右了該些國家的外交和經濟政策，對多邊自由貿易體制帶來衝擊，影響着國際經貿往來。以往國際間分工合作、自由競爭的情況遇到前所未有的挑戰，也窒礙各國之間的合作。如果再出現類似2008年金融海嘯的事件，各國能否及時共同應對，是一個問題。

他指出，近年美國對華政策所揭示的深層次矛盾，由最初挑起貿易摩擦，美國繼而在科技方面遏制中國，到最近不斷打擊在美經營的中資企業，並鼓動美國企業遷離內地，又以不同借口向中國企業、以至國家和特區的官員實施所謂制裁。美國將於今年11月舉行大選，令短期形勢變得更為複雜。種種迹象顯示，即使在大選過後，中美關係很可能仍會繼續經歷一段頗長的困難時期。而中美經貿和政治關係持續緊張，除了影響相互間的貿易和投資往來，以及環球供應鏈的布局外，還會打擊市場信心，令環球金融市場變得更為波動。

他又稱，過去「亞洲生產、歐美消費」的模式，會隨着亞洲中產階層日益壯大和富裕而出現變化。可以預見，未來不僅會有更多「亞洲生產、亞洲消費」的貿易，亞洲對歐美產品的需求亦會不斷增加，形成新的貿易局面。

香港方面，他認為要正視土地和人才短缺對香港經濟以至社會發展的制約。土地不足的問題長期困擾香港社會，由此引伸的問題，包括房屋供應、居住環境等，均嚴重影響民生，甚至是在香港生活的其中一大壓力來源、深層次矛盾的一個根源。

此外，他提及去年的社會事件所引發的暴力衝擊和不法行為，雖然近月因《港區國安法》立法而大致平息，但當中所揭示的深層次社會問題和矛盾，還有待梳理解決。貧富懸殊、青年缺乏向上流動的機會是環球不少先進經濟體都面對的普遍問題，但當局不應視之為常態。如何好好梳理化解，對於香港往後的發展至關重要。

展望將來，他指香港會繼續致力推動股票和債券市場、保險、私募基金、財富管理等各金融範疇的進一步發展。另會與金融監管機構及業界繼續在不同的金融科技範疇進行推廣及提供支援，並制訂適切的新措施，推動金融科技下一階段的發展。

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