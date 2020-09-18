【戰略資產】倫敦證交所洽售意國證交所
2020年09月18日 15:48
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
倫敦證交所周五(18日)證實，正就出售意大利證交所及其債券交易平台MTS，與歐洲證易所Euronext、意大利銀行Intesa Sanpaolo及意大利國營銀行CDP所組成財團進行獨家洽商。
意大利證交所被現屆意國政府視為戰略性資產，因為旗下MTS是當地國債的主要交易平台，過去多月一直尋求方案，把股權重回意大利投資者手上。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！