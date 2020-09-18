【戰略資產】倫敦證交所洽售意國證交所

倫敦證交所周五(18日)證實，正就出售意大利證交所及其債券交易平台MTS，與歐洲證易所Euronext、意大利銀行Intesa Sanpaolo及意大利國營銀行CDP所組成財團進行獨家洽商。

意大利證交所被現屆意國政府視為戰略性資產，因為旗下MTS是當地國債的主要交易平台，過去多月一直尋求方案，把股權重回意大利投資者手上。

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