二手樓價指數再回軟　按周跌0.62%

中原城市領先指數CCL最新報176.76點，按周跌0.62%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.76點，按周跌0.54%。CCL(中小型單位)報177.32點，按周跌0.55%。CCL(大型單位)報173.83點，按周跌0.99%。

CCL三大整體指數同樣重返今年5月樓價確認見底回升時的水平，主要受7月疫情影響，樓價回軟，沒收過去四個月的升幅。但三大指數愈迫近5月時的低位，按周跌幅明顯收窄，樓價有尋底跡象。近三次齊跌計，CCL分別跌1.21%、0.72%及0.62%。CCL_Mass跌1.34%、0.93%及0.54%。CCL(中小型單位)跌1.14%、0.91%及0.55%。今周指數尚未反映近期政府首次宣布放寬部分防疫措施，隨著第三波疫情進入尾聲，交投明顯轉旺，短期內樓價會尋底成功，展望中秋前後再重拾升軌。

新界兩區指數齊升兩周，是2019年6月後首次出現。兩周計，新界東CCL_Mass累升2.53%，新界西累升1.89%，新界兩區樓價率先尋底，兼走勢有持續向上的跡象。反映近期旺市，由新界開始，帶領整體樓價進入尋底兼止跌回升。

新界東CCL_Mass 報191.51點，按周升1.15%。新界西CCL_Mass報165.44點，按周升1.36%，升幅為8周最大。港島CCL_Mass報180.34點，按周跌2.70%。港島樓價連跌2周共5.31%，加快進入尋底階段，料短期內將觸底反彈。九龍CCL_Mass報176.01點，按周跌0.94%，上周急升後正常回軟。

今天(2020年9月18日)公佈的指數，根據2020年9月7日至9月13日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2020年8月24日至8月30日簽臨時買賣合約，是本地再現肺炎確診個案第8周的市況。

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