【財經直播】港股要有方向 睇實科技股？
2020年09月18日 16:07
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「四巫日」前，隔晚美股反覆下跌，雖然港股在周五(18日)輕微高開，但依然缺乏方向，短期港股要睇咩因素？
騰訊(00700)擬再被美國「睇中」！據外媒報道，騰訊有份投資的遊戲公司，被美國外國投資委員會(CFIUS)要求提供處理個人數據的安全協議。消息拖累騰訊股價下跌，最多跌約3%，最終僅微跌收市，收報525元。
阿里巴巴(09988)旗下的螞蟻集團再有好消息，有傳螞蟻最快下周尋求港交所上市聆訊，再加上螞蟻集團成功申請消費金融牌照。何解好消息無助阿里巴巴股價大升？
農夫山泉(09633)下周二(22日)正式納入恒生綜合指數，意味有機會納入港股通買賣名單，一旦納入，持貨者趁好消息食胡先？
有4隻新股正在招股，邊隻夠值博？眼見上一隻中概股百勝中國(09987)上市後一直潛水，中概股寶尊電商(09991)和中通快遞(02057)都係咪抽好？第二上市兼且B仔股的再鼎醫藥(09688)入場費逾3萬元，貴絕歷來港股，到底有咩賣點？內地擬加強規管民辦教育機構，東軟教育(09616)亦屬於民辦，風頭火勢下仲抽唔抽？
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