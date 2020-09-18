【中概股】傳萬國數據最快10月來港上市籌78億元

在美國上市的中資概念股「回家」浪潮停不了！據外媒報道，中國數據中心營運商萬國數據(美股：GDS)計劃最快10月來港第二上市，集資約10億美元(約78億港元)，並將於未來數周進行上市聆訊。美銀、中金及摩根大通負責上市事宜。

該公司第二季淨收入13.42億元人民幣(下同)，按年增長36.2%；其中服務收入13.34億元，按年35.5%。調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)按年增長47.8%，至6.33億元。

公司指，已完成近60座數自數據中心部署，第二季內營運中的數據中心總機房面積按年增長 47.6%至近27萬平方米，包括42座自建數據中心。

目前在建中的17座數據中心，新增數據中心簽約面積約2.65萬平方米，總機房面積超過13萬平方米，按年增加70%；數據中心總簽約面積超過33萬平方米，按年上升51%。

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