【市後重點睇】港匯續強 道期報跌
2020年09月18日 16:20
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美匯指數見92.87；港匯報7.75；離岸人民幣(CNH)報6.7581；美元兌日圓處104.56；歐元企1.1846；英鎊跌至1.2969。金價見1,954美元。布油升上43.52美元；紐油漲至41.4美元。道指期貨跌近100點。
●恒生指數全日收報24,455點，升114點或0.4%；全周跌約48點或0.19%。內險股撐市，小米集團反彈3.5%。https://bit.ly/35Ol2eG
-阿里巴巴旗下斑馬網絡發布斑馬智行5.0。
-恒大汽車擬於科創板上市，股價收跌4%。
-新股專輯：明源雲擬以上限16.5元定價。
●A股快報：滬綜指收升67點，外資淨買入94億元人民幣。https://bit.ly/3muHqiZ
●亞洲股市：日股收升40點，本周累跌0.1%。https://bit.ly/3mwtFjR
●【全球攬炒】
-美國銀行業貸款損失準備金挑戰嘯後紀錄。
-新加坡建築業今年料損失780億元。
●亞太金融危機殺到！世銀警告：最快半年內企業壞帳激增。
●全球經貿戰：外電指特朗普的微信禁令恐被喊停。https://bit.ly/3mFiF3V
●中美科技戰：美封殺令前積極囤貨！傳華為晶片夠用至明年初。
●【戰略資產】倫敦證交所洽售意國證交所。
●歐盟施壓！Apple或被迫開放Apple Pay支付技術。
●新冠肺炎：
-美疫情死得人多，保險業當災。https://bit.ly/3c85pj8
-調查指60%美商戶將要結業，重災區係...
-傳日韓或最快月底互相放寬商人入境禁令。
●【疫後復甦】高盛：全球石油庫存9月應會下降。
●俄羅斯能源部長：料全球石油需求明年次季才完全復甦。
●美國銀行業回購股份限制令將到期，業界：已備妥銀彈。https://bit.ly/3cbxmGW
●需求不斷！美國大豆出口創紀錄，逾半售予中國。
●美國破產法庭批准GNC出售給中國哈藥集團。
●【打工仔點睇】在家工作生產率增長遞減 還是出門返工好？https://bit.ly/3iHfoyl
●完成「任」務！任天堂宣布已停產「3DS」。
●人民幣速遞：中間價漲至6.7591，連升5日，續創逾16個月高位；兌每百港元報87.12。
●破產管理署：香港首8個月提交個人破產呈請書按年增13%。
●二手樓價指數再回軟，按周跌0.62%。
●【股民熱話】滙豐尋底香港沉淪！命運相連如何翻身？https://bit.ly/3kwVCq3
●港元拆息︰1個月續升至0.46厘。
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