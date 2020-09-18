【市後重點睇】港匯續強　道期報跌

美匯指數見92.87；港匯報7.75；離岸人民幣(CNH)報6.7581；美元兌日圓處104.56；歐元企1.1846；英鎊跌至1.2969。金價見1,954美元。布油升上43.52美元；紐油漲至41.4美元。道指期貨跌近100點。

-阿里巴巴旗下斑馬網絡發布斑馬智行5.0。

-恒大汽車擬於科創板上市，股價收跌4%。

-新股專輯：明源雲擬以上限16.5元定價。

●【全球攬炒】

-美國銀行業貸款損失準備金挑戰嘯後紀錄。

-新加坡建築業今年料損失780億元。

●亞太金融危機殺到！世銀警告：最快半年內企業壞帳激增。

●中美科技戰：美封殺令前積極囤貨！傳華為晶片夠用至明年初。

●【戰略資產】倫敦證交所洽售意國證交所。

●歐盟施壓！Apple或被迫開放Apple Pay支付技術。

●新冠肺炎：

-調查指60%美商戶將要結業，重災區係...

-傳日韓或最快月底互相放寬商人入境禁令。

●【疫後復甦】高盛：全球石油庫存9月應會下降。

●俄羅斯能源部長：料全球石油需求明年次季才完全復甦。

●需求不斷！美國大豆出口創紀錄，逾半售予中國。

●美國破產法庭批准GNC出售給中國哈藥集團。

●完成「任」務！任天堂宣布已停產「3DS」。

●人民幣速遞：中間價漲至6.7591，連升5日，續創逾16個月高位；兌每百港元報87.12。

●破產管理署：香港首8個月提交個人破產呈請書按年增13%。

●二手樓價指數再回軟，按周跌0.62%。

●港元拆息︰1個月續升至0.46厘。

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