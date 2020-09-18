瑞銀唱好金價 上調明年預測至2100美元

外國傳媒報道，瑞銀(UBS)周五(18日)表示，由於全球不確定性持續存在，雖然金價今年已上漲30%，但接下來料進一步上漲，並保持高位。該行非常看好黃金，料價格還會上揚，維持升勢的期間將比預期更長，將明年預測由每安士1,850美元，上調至2,100美元。

瑞銀表示，實際利率為負和全球環境不確定，例如11月舉行的美國總統大選，都是投資者應增加黃金持有量的原因。再者，最近股市雖然回調，但黃金仍展現很大彈性，說明有足夠的買盤支持。另外，很多投資者已湧入債券和房地產投資信託基金(REITs)，故若特定領域出現壓力，黃金將被視為一種替代選擇。

除黃金外，該行亦稱，東南亞股市是目前可考慮的投資項目，主因是該地區一直有增長，本地資產管理公司亦積極擴張，對投資這個區域來說是個好消息。

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