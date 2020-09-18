星展：料今年內地汽車總銷量按年跌10%

星展銀行(香港)中國內地汽車行業分析師梅少琼表示，內地汽車產銷將持續反彈，第4季銷量將按年持平，惟疫情對上半年內地品牌乘用車銷售打擊較大，預料今年汽車總銷量會按年錄10%跌幅。

梅少琼指，由於內地政府推出鼓勵汽車消費政策，加上年尾各車廠會推出不少新車型及推廣活動，有效帶動國內消費氣氛，從目前及過去的趨勢來看，她相信國內自主品牌會比合營品牌受惠更大，國內自主品牌市場佔有率可能在第4季達到40%以上，較以往約3成多的水平有所上升。由於中央財政有效刺激內地經濟，其商用車銷售亦保持上升趨勢。

新能源汽車方面，她指出，中央透過延長補貼時間兩年、擴大三、四線需求等手段去擴大環保汽車消費，即使生產環保車成本較大，但傳統車廠可借助燃油車的獲利，抵銷環保車投入成本，因為新能源汽車市場將得以扭轉，預期未來幾個月內其銷售情況樂觀。

她提及，隨着國內消費者升級昂貴汽車的意欲增加，使替換需求上升，帶動高端汽車市場表現強勁。現時高端汽車的普及率僅佔乘用車市場總銷量的15%，因此未來仍具有巨大的增長潛力，汽車製造商現正在為第4季的旺季準備，為即將到來的北京車展推出新車型，並料製造商會傾向推出中、高端定位的新能源車。

至於中美關係緊張會否影響國內零件出口及國外汽車市場，梅少琼指，受品質限制因素影響，現時國內品牌汽車出口大多集中至非洲、中東國家，亦留意到現時有零件供應商在國外開設生產線，直接供應零件至歐美地區，因此中美貿易關係目前對國內汽車、零件出口影響不大。她認為，內地市場反彈比歐美市場快，雖然後者近月銷量仍按年錄下跌，但跌幅已收窄不少。

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