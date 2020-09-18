中銀首6個月轉數快交易筆數已超去年全年

該行並推出「APP2APP收款易」商戶收款服務，將該行設為「轉數快」收款銀行，並啟用收款易功能，當選擇以「轉數快」進行付款時，收款易會自動連接至消費者的電子銀行應用程式或電子錢包付款。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020