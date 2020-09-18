中銀首6個月轉數快交易筆數已超去年全年
2020年09月18日 16:52
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中國銀行(香港)(02388)交易銀行部副總經理何永賢表示，今年首6個月，該行「轉數快」累計交易筆數已超去年全年交易筆數，將繼續推動流動電子收付服務。
該行並推出「APP2APP收款易」商戶收款服務，將該行設為「轉數快」收款銀行，並啟用收款易功能，當選擇以「轉數快」進行付款時，收款易會自動連接至消費者的電子銀行應用程式或電子錢包付款。
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