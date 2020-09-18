【中環剝花生】低息之下 金股匯何去何從？
2020年09月18日 16:56
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「超級星期四」剛剛過去，多國央行議息後決定按兵不動，繼續維持超低利率及量化寬鬆，但對環球股市刺激作用不大。美股在四期結算前夕走勢反覆，投資者觀望氣氛濃厚，港股亦窄幅上落，加上又傳美國出招打壓騰訊控股(00700)投資在美國的遊戲公司，TikTok與甲骨文的交易仍存變數，在各種負面消息下，環球金股匯市場點樣走？
今集《中環剝花生》搵嚟期權及程式交易專家金曹，以及艾德證券期貨董事總經理陳健豪同你分析。
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