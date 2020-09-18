新股專輯：傳威海市商業銀行通過聯交所上市聆訊

再有中國城市商業銀行來港上市，消息人士透露，威海市商業銀行已於周四通過聯交所上市聆訊，計劃下周將進行預路演，料於本月底前招股，集資6億至8億美元(約46.8億至62.4億港元)。華泰、中金及招銀為聯席保薦人。

該行已獲得中國證監會發行境外上市外資股的批准，允許該行發行不超過16.57億股境外上市外資股。

初步招股文件披露，該行自1997年成立，主要提供公司銀行業務、零售銀行業務及金融市場業務。山東省人民政府國有資產監督管理委員會控股的山東高速集團，為其最大股東，直接及間接持有該行約47.16%股權；威海市財政局則持有18.5%股份。

2019年全年純利14.39億元人民幣(下同)，按年增長49.28%，每股基本收益0.29元；收入按年上升73.78%至33.06億元。截至2019年12月底止，該公司總資產2,246.35億元，不良貸款率為1.8%，按年減少0.02個百分點；核心一級資本充足率按年下跌0.63個百分點至9.76%。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020