阿里張勇：消費者已高度數碼化　需求快速轉變

阿里巴巴旗下迅犀數碼工廠將數碼技術與消費者洞察結合，犀牛智造廣泛應用大數據、物聯網及人工智能技術，引領全新的數碼化製造業模式。張勇指，全球各地一直面對由新冠肺炎疫情引起的不確定因素，而疫情加快各個行業和社會在數碼化轉型的進程，改變生活、學習及工作模式。企業需要借助數碼技術及基礎設施來適應這個新常態，重塑業務模型以滿足新的市場需求。

值得留意的是，迅犀周三(16日)才正式出台，早於周一獲世界經濟論壇(WFE)「全球燈塔網絡」列為10家新「燈塔工廠」之一。

「燈塔工廠」源於世界經濟論壇與麥肯錫公司啟動的「全球燈塔網絡」項目，網絡中的製造商或工廠能夠引領第四次工業革命技術的普及，包括引入數碼化、自動化、高級分析、預見分析、虛擬實境、擴增實境及工業物聯網等技術，並在推動工廠、價值鏈和商業模式的轉型方面展現領導力。截至2020年9月17日，分布世界各地的「全球燈塔網絡」中共有54家燈塔工廠。

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