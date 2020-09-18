鱷王達利奧：美75年「帝國地位」正衰弱　投資者宜...　

外國傳媒報道，中美貿易戰被視為美國面對中國崛起時，試圖維持自身霸權之爭，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)在接受訪問時認為，美國作為一個有75年歷史的帝國，已出現國力衰退的迹象，例如在世界國內生產總值(GDP)中的佔比降低，以及貧富懸殊增加，未來的美國總統必須處理3大問題，分別是：美國債務與美元價值問題；財富、機會和價值觀差距；如何妥善處理中國崛起。

他表示，美國的競爭優勢在過去20年以來一直減弱，例如美國相對於其他國家失去了很多教育優勢、在世界GDP中的佔比降低，以及貧富懸殊加劇。雖然美國在創新和科技上仍屬最強，但中國仍有望超越美國，從軍事來看，美國更強大，但中國也表現得非常強大。

他稱，中美在財政問題上皆充滿挑戰，但美國的問題更大，美國正處於產生大量債務並大量印鈔「債冚債」及貨幣周期後期，雖然美元目前仍佔主導地位，但未來恐有貶值風險。回顧歷史，例如荷蘭、英國，都有過債務累積和印銀紙、教育優勢降低、內部財富衝突加劇，敵對國家的挑戰增強等，與美國目前類似。而美國作為一個有75年歷史的帝國，也正出現衰退迹象。

他對廣大投資者的建議是：基於美國債務增加及正在印鈔，導致金融資產價格，例如股票、黃金等上漲，現在「現金」是最不安全的資產，投資者應讓投資多元化，例如將投資分散在不同的國家、資產和貨幣，因財富轉移時，不會受到太多破壞。