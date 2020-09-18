李嘉誠及李澤鉅再增持長實 涉2464萬元
2020年09月18日 17:35
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港交所股權披露顯示，長和系資深顧問李嘉誠和主席李澤鉅增持長實集團(01113)，總斥資2,464.92萬港元。長實回覆傳媒查詢時表示，李嘉誠基金會有限公司於9月14、16及17日，以平均價41.0488元、41.32元及40.8775元，購入長江實業共60萬股。
因此，根據證券及期貨條例，李嘉誠被視作持有長實集團之權益由35.54%增至35.56%；李澤鉅由35.61%增至35.62%。
此外，股權披露亦顯示，李嘉誠在9月14日於匯賢產業信託(87001)的權益上升0.4個百分點至32.34%，涉及該信託2,327.23萬個基金單位，以周五(18日)收市價1.46元人民幣計算，該批貨總值3,397.75萬元人民幣。據長實的新聞稿解釋，長實及李嘉誠基金會選擇以新基金單位收取匯賢2020年中期分派，發行價每基金單位人民幣1.72元。
因此，李氏被視作持有匯賢之權益由31.94%增加至32.34%；長實由31.93%增至32.33%。
同時，滙賢房託管理主席甘慶林及行政總裁蔣領峰，亦同樣選擇以新基金單位代替現金收取2020年中期分派。他們現持有的基金單位分別增至84.13萬個和9.45萬個。
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