李嘉誠及李澤鉅再增持長實 涉2464萬元

因此，根據證券及期貨條例，李嘉誠被視作持有長實集團之權益由35.54%增至35.56%；李澤鉅由35.61%增至35.62%。

因此，李氏被視作持有匯賢之權益由31.94%增加至32.34%；長實由31.93%增至32.33%。

同時，滙賢房託管理主席甘慶林及行政總裁蔣領峰，亦同樣選擇以新基金單位代替現金收取2020年中期分派。他們現持有的基金單位分別增至84.13萬個和9.45萬個。

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