新股專輯：傳京東健康已聘請銀行負責香港上市事宜

外國傳媒引述消息人士稱，京東健康已物色好幫助進行香港首次公開募股(IPO)的銀行，可能最早將於本月提交申請。

消息人士稱，京東的互聯網醫療業務京東健康已聘請美國銀行、海通國際和瑞銀集團等機構安排上市工作。京東健康計劃通過發行股票籌集至少10億美元。

消息人士表示，發行規模和發行時間等細節仍可能會發生變化。京東一位代表未回應置評請求。美國銀行、海通國際和瑞銀的代表不予置評。

由於投資者需求旺盛，該行業的估值強勁，亞洲的醫療健保公司開啟了創紀錄的融資大潮。許多生物技術公司赴香港上市，而且個人投資者有時候認購額比機構投資者還要多，機構買家都很難入手。

外媒匯編數據顯示，今年亞洲醫療健保公司通過IPO籌集了約127億美元，比過去12年任何一年的全年總和還要多。今年6月份，在美國上市的京東通過在香港第二上市籌集了45億美元左右。

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