新盤專輯：藝里坊‧2號累收818張入票 超購逾9倍
2020年09月18日 18:23
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恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝(左)
新盤收票成績報捷。恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊‧2號，首輪銷售單位今日(18日)截止接受認購，累積收票818張，超額認購逾9倍，當中24張為地產代理入票。項目將於明天(19日)開售80伙，包括72伙一房戶及8伙開放式戶，折實售價逾562.84萬至逾893.08萬元，折實呎價25,749至31,118元。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目收票成績令人滿意，是次推售單位價錢貼市，相信日後有調整空間。為配合是次推盤，特意將藝術融入防疫產品，訂購一款口罩贈送予買家，希望將藝術融入生活。
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