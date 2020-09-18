料輸錢離場！維港頌低層單位以3900萬元轉手

新樓入伙盤辣招鬆綁後再錄二手成交。資料顯示，北角維港頌8座低層單位，以約3,900萬港元登記售出，單位於2017年以4,172.8萬元購入，帳面貶值約6.5%，而原業主姓名以漢語拼音登記。

一手銷售資訊網資料，原業主購入時如最終沒採用「3年過渡性貸款」安排，並依照買賣合約訂定的日期付清每一期樓款及成交金額餘款，可獲成交金額5%之現金回贈，料即使扣除回贈亦要損手離場。

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