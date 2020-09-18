有別於安倍！「菅義偉經濟學」料首重務實　追求速效

外國傳媒報道，日本前首相安倍晉三的經濟改革被稱為「安倍經濟學」，剛獲任為新首相的菅義偉，或會有不同的一套「菅義偉經濟學」，就是：先求具體速效，再顧長期大局。

菅義偉的經濟結構改革將先着重幾類特定產業，而不像安倍以較廣泛的策略重塑社會、放眼增進長遠增長。

與菅義偉共事過的政府官員和執政黨員透露，菅義偉很清楚運用哪些槓桿可很快取得成果。「他是設定小目標，然後一個接一個完成的人。最初將聚焦在直接影響老百姓生活的務實目標。」

菅義偉目前已提出降手提電話費的要求，目標是降40%。另外，預期他會提高基本工資，以及追加救市資金。曾為前首相小泉純一郎閣員、與菅義偉關係深厚的經濟學者竹中平藏說：「促進流動通訊產業的競爭是菅義偉甚具象徵性的政策，因他推崇競爭。」

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