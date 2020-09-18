中國經復甦進一步支撐人幣匯價　凱投料升至6.3

人民幣匯價強勢畢露，分析指除了美元持續貶值外，中國經濟成為全球增長亮點也支持匯價進一步走強。

外國媒體報道，凱投宏觀經濟學家Julian Evans-Pritchard表示，對人民幣而言，至關重要的是這種強勁的經濟復甦是由於淨出口的驅動，由於全球對口罩和與其他相關的其他商品的需求激增，中國的出口已克服了全球需求下滑的影響。

對此，Evans-Pritchard認為，中國有機會實現十年來相對於其國內生產總值(GDP)的最大年度經常帳戶盈餘，除非有官方干預，否則這將導致人民幣進一步升值。一般而言，大量盈餘會支撐該國的貨幣，因為這意味該國對外國貨幣的依賴性降低。

人民幣短期走勢方面，摩根大通私人銀行的Alex Wolf認為，隨着美元進入貶值狀態，人民幣匯率有所滯後，實際上直到最近才出現這麼大的漲幅，相信未來有更大的上漲空間。

該行預計人民幣在未來12個月內將升至6.5美元兌1美元(每百港元兌約83元人民幣)。凱投則預測，隨着經濟復甦，中國人民銀行將允許人民幣進一步升值，並預計人民幣到年底將升至6.6(每百港元兌約84元人民幣)，到2021年底升至6.3(每百港元兌約80元人民幣)。

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