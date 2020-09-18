疫情下超級富豪資產暴增　諾獎得主：應開徵財產稅

外國傳媒報道，有調查指出，美國億萬富翁過去6個月受惠於股票牛市，身家大增8,450億美元(約6.59萬億港元)。就此，2001年諾貝爾經濟獎得主斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)認為，應要開徵新的稅收政策，來改善政府赤字嚴重和貧富懸殊惡化，好方法就是對富有階級徵收財產稅。

他說：「有些人能透過各種方法規避各種所得稅，透過開徵財產稅，能拿到他們透過資本所得稅這途徑逃離的稅收，是很有效的稅項。即使只對億萬富翁徵3%，以及對身家5,000萬美元以上的人徵2%，都能取得巨大收入。」

他指出，美國政府債台高築，需要更多收入，而疫情又使政府赤字大增。他又稱，目前美國對個人開徵的資本所得稅最高稅率，低於所得稅最高稅率，反映有錢人的稅率低於受薪金的打工仔。

他又相信，特朗普若連任成功，應不會對有錢人徵稅。他說：「拜登更可能在徵收財富稅這件事有進展。」

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