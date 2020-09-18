上季儲值支付工具交易額上升逾14%

香港金融管理局公布，今年第二季末使用中的儲值支付工具(SVF)帳戶總數為6,393萬個，按季上升0.5%，其總交易量約為13億宗，按季上升5.2%。

期内，儲值支付工具總交易金額為555億元，按季上升14.1%，其中218億元為銷售點消費支付，245億元為網上消費支付，93億元為個人對個人轉帳。儲值金額及工具按金總額為127億元，按季上升8.7%。

與上年同期比較，使用中的儲值支付工具帳戶總數上升4.4%，而儲值金額及工具按金總額則上升16.8%。總交易量及總交易金額分別下跌20.6%及增加11.3%。

儲值支付工具統計包括18家儲值支付工具持牌人所發行的儲值支付工具計劃的季度資料。儲值支付工具交易包括銷售點消費支付、網上消費支付及個人對個人轉帳。

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