奧園健康斥6.91億人幣　購浙江醫美企55%權益

連天美為中國浙江省醫美行業的企業，品牌歷程達37年，專注於提供醫美行業的綜合服務，包括美容手術服務、微創美容服務及美容皮膚服務，旗下兩家醫院總營業面積約3萬平方米。

集團稱，是次收購可進一步發展醫美業務，拓闊多元化收入來源，與集團補充其物業管理服務及商業運營服務之發展策略一致；將繼續開拓社區康養及醫療美容服務，為用戶提供優質健康的生活、社交環境、構築全方位的健康生活平台。

另集團決定重新分配全球發售所得款項的用途。收購或投資其他商業運營服務及物業管理服務供應商，原未動用金額為2.33億元，重新分配後降至1.32億元；收購或投資提供服務的服務供應商(作為集團商業運營服務及物業管理服務的補充)則由未動用金額2,380萬元，經分配後升1.1億元至2.15億元。

集團認為重新分配將符合業務戰略及有利持續快速發展，以進一步深化現有業務佈局，符合股東的整體利益。

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